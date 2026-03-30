Di Lorenzo, gesto da leader: è con i compagni di Nazionale per Bosnia-Italia
Gesto da vero leader di Giovanni Di Lorenzo. Il capitano del Napoli è infortunato ma ha deciso di viaggiare comunque insieme ai compagni di Nazionale per dare il suo supporto nello spogliatoio in vista di Bosnia ed Erzegovina-Italia, finale dei play-off Mondiali in programma domani martedì 31 marzo alle ore 20:45, in trasferta a Zenica.
ITALIA probabile formazione (3-5-2): Donnarumma; Mancini, Bastoni, Calafiori; Politano, Barella, Locatelli, Tonali, Dimarco; Kean, Retegui.
A disposizione: Carnesecchi, Caprile, Scalvini, Gatti, Buongiorno, Cambiaso, Frattesi, Cristante, Pisilli, Spinazzola, Raspadori, Esposito.
Commissario tecnico: Gennaro Gattuso.
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