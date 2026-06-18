Flop Bosnia: la Svizzera cala il poker nella ripresa e trova la prima vittoria ai Mondiali
Successo pesantissimo per la Svizzera nella gara decisiva del girone contro la Bosnia, battuta con un netto 4-1. Per oltre un’ora la partita resta bloccata ed equilibrata, con la squadra di Yakin costretta a faticare per trovare varchi nella difesa avversaria. Poi, grazie alle scelte dalla panchina, il tecnico svizzero cambia completamente l’inerzia del match, trovando in Manzambi e Vargas i protagonisti decisivi della serata. Per la Bosnia, invece, resta l’ultima chance nel match contro il Qatar per giocarsi il passaggio del turno.
La svolta nella ripresa e il dominio svizzero
Nel primo tempo la Svizzera prova a rendersi pericolosa soprattutto con Ndoye, ex Bologna, che però non riesce a trovare la precisione necessaria sotto porta. Sul finale della prima frazione cresce anche la Bosnia, che alza il baricentro ma senza mai impensierire realmente Kobel, andando così al riposo con una buona solidità difensiva ma poche idee offensive. Nella ripresa il ritmo resta inizialmente basso, ma tutto cambia al 74’, quando Manzambi sblocca la gara con una splendida girata volante che batte Vasilj. Pochi minuti dopo Muharemović commette fallo su Embolo e lascia la Bosnia in dieci uomini, spianando la strada alla Svizzera che raddoppia subito con Vargas. Il duo offensivo continua a essere protagonista: Vargas inventa ancora e Manzambi firma la doppietta personale. Nel finale arriva anche il gol della Bosnia con Mahmić, prima del definitivo 4-1 su rigore firmato da Xhaka, in una gara che si accende solo nell’ultima mezz’ora dopo un lungo periodo di equilibrio.
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