Lukaku è atteso in ritiro, Sky ha dei dubbi: "Se non si presenta, rottura totale"

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Calciomercato Napoli, le ultime su Lukaku: c'è l'Atalanta, ma intanto deve presentarsi in ritiro

Il Napoli è atteso dal test contro l'Osasuna sotto lo sguardo anche di Kevin De Bruyne e Romelu Lukaku che hanno esaurito i loro giorni di vacanza e devono aggregarsi al gruppo ed iniziare il lavoro agli ordini di Max Allegri. Per quanto riguarda De Bruyne, il giocatore è già in arrivo in ritiro, dopo aver presenziato anche al Centenario, arrivando con un suo aereo privato pur di essere presente in una serata molto importante per il club, impreziosita anche dai suoi sorrisi. Per Romelu Lukaku servirà ancora attendere, anche perché proseguono i rumors su una trattativa con l'Atlanta per l'approdo in MLS.

Lukaku risponderà alla convocazione? E' atteso per domani

La convocazione è per domani, ma c'è ancora una situazione un po' nebulosa sulla permanenza di Romelu Lukaku, come emerso nel corso di Sky Sport 24. "Se non dovesse presentarsi, sarebbe uno strappo forse ancora peggiore rispetto a quando restò in patria a curarsi, non salutando Conte, risultato anche di un rapporto sfilacciato. Ora sarebbe un segnale di rottura totale, nonostante le parole di qualche mese fa, provando a chiarire. Ma non sarebbe la prima volta di provvedimenti sulla sua volontà, ma parliamo di qualcosa che non sappiamo se accadrà...", il virgolettato di Luca Marchetti. Da capire se entrerà nel vivo la trattativa con l'Atlanta United, franchigia della Major League Soccer, che ha avviato da giorni i contatti con l'entourage.