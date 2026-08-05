Clamoroso Lukaku, niente ritiro: è rottura col Napoli

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L'attaccante Romelu Lukaku è sempre più vicino all'addio al Napoli

L'attaccante Romelu Lukaku è sempre più vicino all'addio al Napoli. Le indiscrezioni delle ultime ore trovano conferme sempre più consistenti: l'attaccante belga, infatti, al momento non avrebbe alcuna intenzione di presentarsi al ritiro di Castel di Sangro, segnando un ulteriore strappo nel rapporto con il club azzurro.

Lukaku-Napoli, ormai è rottura

Il futuro di Big Rom appare ormai lontano da Napoli. Sul centravanti continua a spingere con decisione l'Atlanta United, club della MLS che da giorni sta lavorando per convincere sia il giocatore sia la società partenopea. La trattativa è ancora in evoluzione, ma l'interesse della formazione statunitense è concreto e rappresenta, allo stato attuale, la pista più calda.