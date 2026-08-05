Live Diretta Napoli-Osasuna, pre-partita: le ultime di formazione

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Amici di Tuttonapoli benvenuti al live testuale dell'amichevole al Patini di Castel di Sangro, Napoli-Osasuna

Amici di Tuttonapoli benvenuti al live testuale dell'amichevole al Patini di Castel di Sangro, Napoli-Osasuna

15.15 - Kevin De Bruyne è arrivato a Castel di Sangro e da oggi ha ufficialmente iniziato la sua avventura con il Napoli. Il centrocampista belga ha raggiunto il ritiro degli azzurri a Rivisondoli - quartier generale della squada azzurra di Allegri - dopo gli ultimi giorni di vacanza trascorsi alle Baleari e assisterà da spettatore all'amichevole in programma oggi contro l'Osasuna. Intanto per lui test fisici e atletici in corso.

14.45 - Prosegue il ricco palinsesto di Radio TuttoNapoli, prima radio tematica sul Napoli interamente realizzata dalla redazione di TuttoNapoli.net, quest'oggi live dalle 8 alle 21. Dalle 17.30 in onda "Napoli in Campo" con Antonino Treviglio, Ciro Accardo, gli inviati Christian Marangio ed Antonio Gaito e tutti i nostri opinionisti per vivere e commentare insieme Napoli-Osasuna. Ovviamente i protagonisti siete in primis voi ascoltatori (messaggi whatsapp testuali o vocali al 349-4458615 oppure telefonate allo 081-17974125).

14.30 - Sul fronte biglietteria, la vendita dei tagliandi, partita lo scorso 17 luglio su TicketOne, si avvia verso il sold out. Restano pochi biglietti di Curva Sud, Curva Nord, Distinti, Tribuna laterale nord e Tribuna d'onore. Ampia disponibilità invece della Curva Sud Ospiti. Chi non potrà essere sul posto potrà seguire la sfida in pay-per-view - come ormai consuetudine per scelta del club - su DAZN, Sky e OneFootball al prezzo di 9,99 euro. Prossimi appuntamenti: Napoli-Celta Vigo l'8 agosto e Napoli-Aris Salonicco il 12, sempre al Patini.

14.15 - L'Osasuna ha ufficializzato la lista dei convocati per l'amichevole contro il Napoli, in programma domani, mercoledì alle 18.30. Il tecnico Luis Miguel Ramis porterà in Italia 24 calciatori per il quarto test precampionato. Non saranno della partita Rosier, fermato da un infortunio al bicipite femorale della coscia destra, mentre Moro e Torró resteranno a riposo in via precauzionale. La lista dei convocati dell'Osasuna:

Portieri: S. Herrera, Aitor Fernández e Rafa Fernández.

Difensori: I. Benito, Kepa, Herrando, Boyomo, Abel Bretones, Catena, Arguibide e Santos.

Centrocampisti: Moncayola, Iker Muñoz, Aimar, Kike Barja, Rubén García, Moi Gómez, Mauro, A. Osambela e Anai.

Attaccanti: Raúl, Budimir, Dubasin e Asier Bonel.

14.00 - E' il giorno del primo vero banco di prova per il Napoli di Massimiliano Allegri. Dopo i test di Dimaro contro Arezzo e Carrarese, gli azzurri scendono in campo quest'oggi, mercoledì 5 agosto, alle ore 18:30, allo Stadio Teofilo Patini di Castel di Sangro per affrontare l'Osasuna, formazione spagnola di Liga che arriva in Abruzzo con qualche giorno di lavoro in più visto che il loro campionato inizierà il 16 agosto contro il Celta Vigo.