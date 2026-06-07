Grecia-Italia, le formazioni ufficiali: annunciate le scelte di Baldini
Tutto è pronto al Pankritio Stadium di Creta per l’amichevole tra Grecia e Italia. La sfida rappresenta un nuovo test per valutare condizioni e soluzioni tattiche, con entrambe le squadre chiamate a dare risposte importanti in vista dei prossimi impegni ufficiali.
Grecia-Italia, le scelte di Baldini e le formazioni ufficiali
Il commissario tecnico ad interim Silvio Baldini, rispetto al successo ottenuto contro il Lussemburgo, apporta due modifiche all’undici iniziale, inserendo Ahanor ed Ekhator dal primo minuto. Cambi mirati per dare nuove energie alla squadra e continuare le sperimentazioni tattiche in questa fase di preparazione. Di seguito le formazioni ufficiali della gara:
GRECIA (3-4-1-2): Vlachodimos; Retsos, Hatzidiakos, Koulierakis; Vagiannidis, Mouzakitis, Triantis, Kiriakopoulos; Tzolis; Masouras, Douvikas. Ct: Jovanovic
ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Ahanor, Comuzzo, Chiarodia, Bartesaghi; Pisilli, Lipani, Ndour; Koleosho, Esposito, Ekhator. Ct: Baldini
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