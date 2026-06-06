McTominay è inarrestabile! Scott va a segno anche in Bolivia-Scozia

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Scott McTominay non si ferma mai: il centrocampista-bomber sigla il momentaneo 2-0 in Bolivia-Scozia e manda un messaggio in vista dei Mondiali

Prosegue inarrestabile la stagione di Scott McTominay, che dopo essere stato protagonista del Napoli vuole trascinare anche la sua nazionale. Nell'amichevole internazionale di stasera contro la Bolivia, il centrocampista va ancora a segno grazie ad un bel tiro da fuori area, portando la sua Scozia sul momentaneo 2-0. Dopo quest'ultima gara, avrà inizio il Mondiale in cui McTominay ha intenzione di prendersi i riflettori.

McTominay, due stagioni al Napoli da top player e il rinnovo sul tavolo

Scott McTominay si è affermato come top player assoluto dal suo arrivo al Napoli: con 27 gol e 8 assist in sole due stagioni si sta dimostrando un incredibile centrocampista-bomber. Ma non solo. Lo scozzese alla sua capacità realizzativa abbina grande qualità nella manovra e un aiuto straordinario in fase difensiva, adattandosi peraltro a diversi sistemi di gioco: che sia in una mediana a due o da mezz'ala in una linea a tre, per lui non fa differenza. Ora sul tavolo c'è la discussione per il rinnovo di contratto con il Napoli: un prolungamento con adeguamento dell'ingaggio sarà indispensabile per allontanare le sirene di mercato dei big club europei.