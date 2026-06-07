Falli ricevuti ai Mondiali, la classifica all time: Maradona primo doppiando Messi secondo

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Mondiale 2026: da Diego Armando Maradona a Leo Messi, i giocatori che hanno subito più falli nella storia della Coppa del Mondo.

Il Mondiale 2026 si avvicina e si prepara a essere un’edizione storica, la prima con 48 nazionali partecipanti. L’evento, in programma dall’11 giugno al 19 luglio tra Canada, Messico e Stati Uniti, si conferma ancora una volta come il punto più alto del calcio internazionale. Purtroppo, tra le grandi assenti ci sarà nuovamente l’Italia, che non prenderà parte alla competizione per la terza edizione consecutiva.

I giocatori che hanno subito più falli nella storia dei Mondiali

In attesa del fischio d’inizio, le statistiche FIFA offrono uno spunto interessante: la classifica dei giocatori che hanno subito più falli ai Mondiali, prendendo in considerazione i dati a partire dalla Coppa del Mondo del 1966. In vetta c’è Diego Armando Maradona, con 152 falli subiti, un dato che lo consacra come il più bersagliato nella storia del torneo. Alle sue spalle si trova Lionel Messi, secondo con 75 falli subiti, praticamente la metà rispetto al connazionale. Sul podio ideale compare anche Jairzinho con 64, seguito da Neymar con 60. Più indietro figurano Cristiano Ronaldo con 58 falli subiti, Ortega con 57 e Hagi con 50, a conferma di come i grandi talenti offensivi siano spesso i più presi di mira nelle rassegne iridate.