Hojlund rifiata e parte dalla panchina! Le formazioni ufficiali di Danimarca-Ucraina
Alla Spar Nord Arena di Odense è tutto pronto per l’amichevole tra Danimarca e Ucraina, in programma alle ore 18:30. Dopo il pareggio per 0-0 contro il Congo, la formazione guidata dal commissario tecnico Brian Riemer scende in campo affrontando la selezione allenata dall’italiano Andrea Maldera.
La scelta di Riemer: Hojlund inizialmente in panchina
Tra i protagonisti più attesi della sfida c’è Rasmus Hojlund, ma il centravanti del Napoli non sarà nell’undici titolare. Il commissario tecnico danese ha infatti deciso di lasciarlo inizialmente in panchina, preferendo gestirne le energie in vista degli impegni più importanti. L’attaccante resta comunque una risorsa fondamentale per la Danimarca e potrebbe essere impiegato nel corso della partita qualora le esigenze tattiche lo rendessero necessario.
🇩🇰 𝐒𝐓𝐀𝐑𝐓𝐄𝐋𝐋𝐄𝐕𝐄𝐑𝐄𝐍 🇩🇰— Fodboldlandsholdene 🇩🇰 (@dbulandshold) June 7, 2026
Herrelandsholdet der starter kampen mod Ukraine er sat 🫡
Kom så, drenge 💪🏼#ForDanmark pic.twitter.com/kYn8oZeIc9
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