Ufficiale Tegola Brasile: Wesley salterà il Mondiale per infortunio! Ancelotti ha scelto il sostituto

vedi letture

Brasile, infortunio per Wesley: adduttore ko e niente Mondiale per l'esterno della Roma. Ancelotti ha scelto il sostituto: chiamato Ederson.

La Confederazione calcistica brasiliana (CBF) ha annunciato che il romanista Wesley dovrà lasciare il ritiro della Seleção a causa di un infortunio muscolare che gli impedirà di proseguire la preparazione con il gruppo guidato da Carlo Ancelotti. Nella giornata odierna il calciatore è stato sottoposto a ulteriori accertamenti dallo staff medico della nazionale verdeoro, che ha deciso di approfondire il quadro clinico con esami strumentali. La risonanza magnetica ha evidenziato una lesione all’adduttore della coscia sinistra, confermando così la necessità di interrompere il suo percorso in nazionale e far ritorno al club. La CBF, attraverso un comunicato ufficiale, ha espresso rammarico per l’accaduto, sottolineando anche il valore del giocatore all’interno del gruppo: "Wesley è un giocatore molto apprezzato dal gruppo e sarà sempre considerato parte di questa squadra che punta alla conquista del sesto titolo mondiale".

Ancelotti ha scelto il sostituto: Éderson raggiunge il ritiro negli Stati Uniti

A seguito dell’esito degli esami, lo staff della Seleção ha immediatamente provveduto a individuare il sostituto del terzino giallorosso. La CBF ha infatti ufficializzato la convocazione di Éderson, centrocampista dell’Atalanta, che raggiungerà il ritiro del Brasile negli Stati Uniti già nella giornata di lunedì. Il giocatore si unirà così al gruppo a disposizione del commissario tecnico per proseguire la preparazione in vista dei prossimi impegni internazionali della Seleção.