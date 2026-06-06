Bolivia-Scozia, le formazioni ufficiali: Clarke non rinuncia a McTominay
Sono state rese note le scelte dei commissari tecnici per l'amichevole internazionale tra Bolivia e Scozia, in programma alle ore 22:00 allo Sports Illustrated Stadium di Harrison. Negli ospiti, Steve Clarke schiera un 4-4-2 e non rinuncia a Scott McTominay, calciatore di punta della sua nazionale. Assente invece l'altro centrocampista del Napoli, Billy Gilmour, che nello scorso match ha rimediato un infortunio al ginocchio a causa del quale salterà anche i Mondiali.
Di seguito le formazioni ufficiali:
BOLIVIA (4-3-3): Viscarra; Rocha, Haquin, Morales, Fernandez; Robson Matheus, Vaca Moreno, Vilamil; Miguelito, Ribera, Paniagua.
SCOZIA (4-4-2): Gunn; Hickey, Hanley, Hendry, Robertson; Gannon-Doak, McTominay, Ferguson, Christie; Shankland, Adams.
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