Hojlund sfida Elmas: le formazioni ufficiali di Danimarca-Macedonia
Sono già 42 le squadre qualificate, ma per la prima volta restano ancora sei posti da assegnare. Quattro di questi sono riservati alle nazionali europee, che si contenderanno l’accesso attraverso tre quadrangolari a eliminazione diretta, con gare secche. Allo stadio Parken Stadium è tutto pronto per una delle semifinali dei playoff mondiali: alle ore 20:45 si affrontano la Danimarca e la Macedonia del Nord. La vincente sfiderà poi chi uscirà dall’altra semifinale tra Repubblica Ceca e Irlanda.
Le scelte dei commissari tecnici: Hojlund sfida Elmas
Il ct danese Brian Riemer ha deciso di schierare dal primo minuto Rasmus Højlund, puntando sulla sua capacità realizzativa. Dall’altra parte, il commissario tecnico Goce Sedloski si affida a Eljif Elmas, inserito titolare nell’undici iniziale. Di seguito le formazioni ufficiali della partita.
DANIMARCA (4-3-3): Hermansen; Bah, Norgaard, Nelsson, Maehle; Hojbjerg, Hjulmand, Frohldt; Isaksen, Hojlund, Damsgaard. Allenatore: Riemer
MACEDONIA DEL NORD (3-5-2): Dimitrievski; Musliu, Zajkov, Stojchevski; Herera, Bardhi, Atanasov, Elmas, Churlinov; Rastoder, Qamili. Allenatore: Sedloski.
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