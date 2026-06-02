Mondiali 2026, l'elenco dei convocati "italiani": ci sono 4 del Napoli
Mancano pochi giorni ai Mondiali 2026, il torneo che assegnerà la Coppa del Mondo si disputerà dall'11 giugno al 19 luglio. Dopo il forfait di Billy Gilmour per l'infortunio al ginocchio, sono quattro gli azzurri convocati per le rispettive nazionali: McTominay, De Bruyne, Lukaku, Olivera. La squadra italiana con più rappresentanti al Mondiale è il Milan con ben 10 calciatori. Di seguito l'elenco completo dei convocati delle squadre che hanno partecipato all'ultima di Serie A.
ATALANTA (7): Kolasinac (Bosnia), Kossounou (Costa d'Avorio), Hien (Svezia), De Ketelaere (Belgio), Pasalic (Croazia), Sulemana (Ghana), De Roon (Olanda)
BOLOGNA (5): Freuler (Svizzera), Ferguson (Scozia), Heggem (Norvegia), Lucumì (Colombia), Moro (Croazia)
CAGLIARI (1): Minà (Colombia)
COMO (3): Diao (Senegal), Nico Paz (Argentina), Baturina (Croazia)
CREMONESE (2): Thorsby (Norvegia), Sanabria (Paraguay)
FIORENTINA (1): Pongracic (Croazia) FROSINONE (1): Ghedjemis (Algeria)
GENOA (2): Vazquez (Messico), Ostigard (Norvegia)
INTER (7): Akanji (Svizzera), Calhanoglu (Turchia), Bonny (Costa d'Avorio), Dumfries (Olanda), Thuram (Francia), Lautaro Martinez (Argentina), Sucic (Croazia)
JUVENTUS (6): David (Canada), Bremer (Brasile), Yildiz (Turchia), McKennie (Usa), Koopmeiners (Olanda), Conceicao (Portogallo)
MILAN (10): Pulisic (Usa), Estupinan (Ecuador), De Winter (Belgio), Saelemaekers (Belgio), Maignan (Francia), Rabiot (Francia), Leao (Portogallo), Modric (Croazia), Jashari (Svizzera), Gimenez (Messico)
NAPOLI (4): McTominay (Scozia), De Bruyne (Belgio), Lukaku (Belgio), Olivera (Uruguay)
PARMA (2): Circati (Australia), Suzuki (Giappone) PISA (1): Aebischer (Svizzera)
ROMA (6): Wesley (Brasile), El Aynaoui (Marocco), Celik (Turchia), Ndicka (Costa d'Avorio), Malen (Olanda), Konè (Francia)
SASSUOLO (4): Muharemovic (Bosnia), Konè (Canada), Volpato (Australia), Thorstvedt (Norvegia)
TORINO (3): Adams (Scozia), Pedersen (Norvegia), Vlasic (Croazia)
UDINESE (1): Karlstrom (Svezia) VENEZIA (3): Yeboah (Ecuador), Farji (Iraq), Svoboda (Austria) VERONA (1): Belghali (Algeria)
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