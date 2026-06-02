Mondiali 2026, tutte le gare su Dazn: 35 match anche sulla Rai: il programma tv
Mancano 9 giornii all'inizio dei Mondiali 2026, che si disputerà per la prima volta contemporaneamente in tre Paesi diversi: Stati Uniti, Canada e Messico. E' stata resa nota la programmazione televisiva, in Italia tutte le gare saranno in eslusiva su DAZN. A trasmettere 35 gare anche la RAI:: 17 partite della fase a gironi, 6 partite dei sedicesimi di finale, 4 partite degli ottavi di finale, i 4 incontri dei quarti di finale, le 2 semifinali e le 2 finali. Di seguito la programmazione completa.
11 GIUGNO Ore 21:00 - Messico-Sudafrica (Gruppo A) - Rai e Dazn
12 GIUGNO Ore 4:00 - Corea del Sud-Repubblica Ceca (Gruppo A) - Dazn Ore 21:00 - Canada-Bosnia (Gruppo B) - Rai e Dazn
13 GIUGNO Ore 3:00 - Usa-Paraguay (Gruppo D) - Dazn Ore 21:00 - Qatar-Svizzera (Gruppo B) - Dazn
14 GIUGNO Ore 0:00 - Brasile-Marocco (Gruppo C) - Rai e Dazn Ore 3:00 - Haiti-Scozia (Gruppo C) - Dazn Ore 6:00 - Australia-Turchia (Gruppo D) - Dazn Ore 19:00 - Germania-Curacao (Gruppo E) - Dazn Ore 22:00 - Olanda-Giappone (Gruppo F) - Rai e Dazn
15 GIUGNO Ore 1:00 - Costa d’Avorio-Ecuador (Gruppo E) - Dazn Ore 4:00 - Svezia-Tunisia (Gruppo F) - Dazn Ore 18:00 - Spagna-Capo Verde (Gruppo H) - Dazn Ore 21:00 - Belgio-Egitto (Gruppo G) - Rai e Dazn
16 GIUGNO Ore 0:00 - Arabia Saudita-Uruguay (Gruppo H) - Dazn Ore 3:00 - Iran-Nuova Zelanda (Gruppo G) - Dazn Ore 21:00 - Francia-Senegal (Gruppo I) - Rai e Dazn
17 GIUGNO Ore 0:00 - Iraq-Norvegia (Gruppo I) - Dazn Ore 3:00 - Argentina-Algeria (Gruppo J) - Dazn Ore 6:00 - Austria-Giordania (Gruppo J) - Dazn Ore 19:00 - Portogallo-RD Congo (Gruppo K) - Dazn Ore 22:00 - Inghilterra-Croazia (Gruppo L) - Rai e Dazn
18 GIUGNO Ore 1:00 - Ghana-Panama (Gruppo L) - Dazn Ore 4:00 - Uzbekistan-Colombia (Gruppo K) - Dazn Ore 18:00 - Repubblica Ceca-Sudafrica (Gruppo A) - Dazn Ore 21:00 - Svizzera-Bosnia (Gruppo B) - Rai e Dazn
19 GIUGNO Ore 0:00 - Canada-Qatar (Gruppo B) - Dazn Ore 3:00 - Messico-Corea del Sud (Gruppo A) - Dazn Ore 21:00 - Usa-Australia (Gruppo D) - Rai e Dazn
20 GIUGNO Ore 0:00 - Scozia-Marocco (Gruppo C) - Dazn Ore 2:30 - Brasile-Haiti (Gruppo C) - Dazn Ore 5:00 - Turchia-Paraguay (Gruppo D) - Dazn Ore 19:00 - Olanda-Svezia (Gruppo F) - Dazn Ore 22:00 - Germania-Costa d’Avorio (Gruppo E) - Rai e Dazn
21 GIUGNO Ore 2:00 - Ecuador-Curacao (Gruppo E) - Dazn Ore 6:00 - Tunisia-Giappone (Gruppo F) - Dazn Ore 18:00 - Spagna-Arabia Saudita (Gruppo H) - Rai* e Dazn Ore 21:00 - Belgio-Iran (Gruppo G) - Rai* e Dazn *una delle due
22 GIUGNO Ore 0:00 - Uruguay-Capo Verde (Gruppo H) - Dazn Ore 3:00 - Nuova Zelanda-Egitto (Gruppo G) - Dazn Ore 19:00 - Argentina-Austria (Gruppo J) - Rai e Dazn Ore 23:00 - Francia-Iraq (Gruppo I) - Dazn
23 GIUGNO Ore 2:00 - Norvegia-Senegal (Gruppo I) - Dazn Ore 5:00 - Giordania-Algeria (Gruppo J) - Dazn Ore 19:00 - Portogallo-Uzbekistan (Gruppo K) - Dazn Ore 22:00 - Inghilterra-Ghana (Gruppo L) - Rai e Dazn
24 GIUGNO Ore 1:00 - Panama-Croazia (Gruppo L) - Dazn Ore 4:00 - Colombia-RD Congo (Gruppo K) - Dazn Ore 21:00 - Svizzera-Canada (Gruppo B) - Rai e Dazn Ore 21:00 - Bosnia-Qatar (Gruppo B) - Dazn
25 GIUGNO Ore 0:00 - Scozia-Brasile (Gruppo C) - Dazn Ore 0:00 - Marocco-Haiti (Gruppo C) - Dazn Ore 3:00 - Repubblica Ceca-Messico (Gruppo A) - Dazn Ore 3:00 - Sudafrica-Corea del Sud (Gruppo A) - Dazn Ore 22:00 - Curacao-Costa d’Avorio (Gruppo E) - Dazn Ore 22:00 - Ecuador-Germania (Gruppo E) - Rai e Dazn
26 GIUGNO Ore 1:00 - Giappone-Svezia (Gruppo F) - Dazn Ore 1:00 - Tunisia-Olanda (Gruppo F) - Dazn Ore 4:00 - Turchia-Usa (Gruppo D) - Dazn Ore 4:00 - Paraguay-Australia (Gruppo D) - Dazn Ore 21:00 - Norvegia-Francia (Gruppo I) - Rai e Dazn Ore 21:00 - Senegal-Iraq (Gruppo I) - Dazn
27 GIUGNO Ore 2:00 - Capoverde-Arabia Saudita (Gruppo H) - Dazn Ore 2:00 - Uruguay-Spagna (Gruppo H) - Dazn Ore 5:00 - Egitto-Iran (Gruppo G) - Dazn Ore 5:00 - Nuova Zelanda-Belgio (Gruppo G) - Dazn Ore 23:00 - Panama-Inghilterra (Gruppo L) - Rai* e Dazn Ore 23:00 - Croazia-Ghana (Gruppo L) - Rai* e Dazn *una delle due, da scegliere
28 GIUGNO Ore 1:30 - Colombia-Portogallo (Gruppo K) - Dazn Ore 1:30 - RD Congo-Uzbekistan (Gruppo K) - Dazn Ore 4:00 - Algeria-Austria (Gruppo J) -Dazn Ore 4:00 - Giordania-Argentina (Gruppo J) - Dazn
SEDICESIMI DI FINALE 28 GIUGNO (73) Ore 21:00 - 2A-2AB - Rai e Dazn 29 GIUGNO (74) Ore 19:00 - 1C-2F - Dazn (75) Ore 22:30 - 1E-3ABCDF - Rai e Dazn 30 GIUGNO (76) Ore 3:00 - 1F-2C - Dazn (77) Ore 19:00 - 2E-2I - Rai* e Dazn (78) Ore 23:00 - 1I-3CDFGH - Rai* e Dazn *una delle due, da scegliere 1 LUGLIO (79) Ore 3:00 - 1A-3CEFHI - Dazn (80) Ore 18:00 - 1L-3EHIJK - Dazn (81) Ore 22:00 - 1G-3AEHIJ - Rai e Dazn 2 LUGLIO (82) Ore 2:00 - 1D-3BEFIJ - Dazn (83) Ore 21:00 - 1H-2J - Rai e Dazn 3 LUGLIO (84) Ore 1:00 - 2K-2L - Dazn (85) Ore 5:00 - 1B-3EFGIJ - Dazn (86) Ore 20:00 - 2D-2G - Rai e Dazn 4 LUGLIO (87) Ore 0:00 - 1J-2H - Dazn (88) Ore 3:30 - 1K-3DEIJL - Dazn
OTTAVI DI FINALE 4 LUGLIO (89) Ore 19:00 - W73-W75 - Dazn (90) Ore 23:00 - W74-W77 - Rai e Dazn 5 LUGLIO (91) Ore 22:00 - W76-W78 - Rai e Dazn 6 LUGLIO (92) Ore 2:00 - W79-W80 - Dazn (93) Ore 21:00 - W83-W84 - Rai e Dazn 7 LUGLIO (94) Ore 2:00 - W81-W82 - Dazn (95) Ore 18:00 - W86-W88 - Dazn (96) Ore 22:00 - W85-W87 - Rai e Dazn
QUARTI DI FINALE 9 LUGLIO (97) Ore 22:00 - W89-W90 - Rai e Dazn 10 LUGLIO (98) Ore 21:00 - W93-W94 - Rai e Dazn 11 LUGLIO (99) Ore 23:00 - W91-W92 - Rai e Dazn 12 LUGLIO (100) Ore 3:00 - W95-W96 - Rai e Dazn
SEMIFINALI 14 LUGLIO (101) Ore 21:00 - W97-W98 - Rai e Dazn 15 LUGLIO (102) Ore 21:00 - W99-W100 - Rai e Dazn
FINALE TERZO POSTO 18 LUGLIO Ore 23:00 - Perdente S1 - Perdente S2 - Rai e Dazn
FINALE 19 LUGLIO Ore 21:00 - Vincente S1 - Vincente S2 - Rai e Dazn
