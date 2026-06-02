De Bruyne su Lukaku: “Ora l’importante per lui è giocare. Ha qualità e segnerà sempre”

vedi letture

Al termine della gara, Kevin De Bruyne ha commentato la prestazione dei Diavoli Rossi, soffermandosi in particolare sul momento dell’attaccante del Napoli.

Successo del Belgio in amichevole contro la Croazia, con il punteggio finale di 2-0 in favore dei Diavoli Rossi. Decisive le reti di Youri Tielemans nel primo tempo e di Romelu Lukaku nei minuti conclusivi, che hanno permesso alla formazione belga di chiudere nel migliore dei modi la sfida internazionale.

De Bruyne su Lukaku: “Fondamentale ritrovare la condizione”

Al termine dell’incontro, Kevin De Bruyne ha analizzato la prestazione della nazionale belga, soffermandosi in particolare sull’impatto e sul momento di Romelu Lukaku. Il centrocampista ha sottolineato come l’attaccante del Napoli abbia ancora ampi margini di crescita dal punto di vista fisico, pur restando una certezza in zona gol. Queste le sue parole riportate da HLN dopo l’amichevole tra Croazia e Belgio: “Lukaku? La cosa più importante per Romelu ora è giocare. Avrà sempre le sue qualità e segnerà sempre. Deve migliorare la sua condizione fisica, lo sa anche lui. E allora sarà sempre pericoloso”.