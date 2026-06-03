Courtois su Lukaku: “Se in forma, è importantissimo! Vuole aiutarci dopo anno difficile”

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Al termine della gara, Thibaut Courtois ha commentato la prestazione del Belgio, soffermandosi in particolare su Lukaku e sul suo impatto nella squadra.

Successo del Belgio in amichevole contro la Croazia, con il punteggio finale di 2-0 in favore dei Diavoli Rossi. La gara è stata decisa dalle reti di Youri Tielemans nel primo tempo e di Romelu Lukaku nei minuti conclusivi, che hanno permesso alla nazionale belga di chiudere positivamente il test internazionale contro un avversario di livello.

Courtois su Lukaku: “Fondamentale quando è al massimo della condizione”

Al termine dell’incontro, Thibaut Courtois ha analizzato la prestazione della nazionale belga contro la Croazia, evidenziando in particolare l’importanza e l’impatto di Romelu Lukaku all’interno del gruppo. Il portiere ha sottolineato come l’attaccante del Napoli possa risultare decisivo soprattutto quando è al top della condizione fisica e mentale. Queste le sue parole riportate da HLN dopo l’amichevole tra Croazia e Belgio: “È positivo che segni un gol contro un avversario forte. Quando ha spazio è molto pericoloso, ed è fisicamente abbastanza forte da tenere palla. Quando è in forma, è importantissimo. È molto motivato e ha un atteggiamento molto positivo. Vuole aiutare la squadra dopo un anno difficile”.