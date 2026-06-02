Ufficiale
Croazia-Belgio, formazioni ufficiali: De Bruyne dal 1', panchina per Lukaku
TuttoNapoli.net
Nella formazione del Belgio titolari De Bruyne, Saelemaekers e De Ketelaere, mentre Lukaku e De Winter partono dalla panchina.
Croazia e Belgio si sfidano alle 18 in test amichevole in vista dei Mondiali. Sono tanti i volti noti della Serie A in campo, tra cui due giocatori del Napoli. Nella Croazia ci sono dal primo minuto Modric, Sucic e Baturina, con Moro, Pasalic, Pongracic e Vlasic in panchina. Nel Belgio ci cono De Bruyne, Saelemaekers e De Ketelaere, mentre Lukaku e De Winter partono dalla panchina.
CROAZIA (3-4-2-1): Livakovic; Sutalo, Vuskovic, Gvardiol, Stanisic, Modric, Kovacic, Perisic; Sucic, Baturina; Musa. Ct. Dalic.
BELGIO (3-4-2-1): Courtois; Ngoy, Onana, Theate; Saelemaekers, Tielemans, Raskin, De Cuyper; De Bruyne, Doku; De Ketelaere. Ct. Garcia.
autore
Giornalista di TuttoNapoli.net e di Radio Tutto Napoli, segue le vicende del Calcio Napoli con notizie ed approfondimenti
Pubblicità
Mondiali
Copertina Alisson Santos è del Napoli! Romano: il club lo ha riscattato oggi. I dettagli di Davide Baratto
Le più lette
In primo piano
Pierpaolo MatroneMcTominay: "A Napoli ho trovato il mio ruolo! Grazie a Conte sono cresciuto. E lo sfottò a Hojlund..."
Davide BarattoDe Bruyne esplode dal Belgio: “Contento che Conte vada via! Troppo bassi, difensivi, fuori ruolo e si fa 1 gol! Ora voglio un colloquio…”
Antonio NotoTuttonapoliPanchina Napoli, Italiano è il prescelto! Entro 48h deve liberarsi dal Bologna
Arturo MinerviniDa 0 a 10: i nomi dei falliti di Conte, il nome che scatenerebbe una rivolta, i 2 miliardi di ADL e l'incredibile dietrofront di Sarri
Antonio NotoLiveConte: "Lascio perché non sono riuscito a compattare l'ambiente! Nazionale? Chiacchiere!" ADL: "Dopo Bologna gli dissi di stare tranquillo"
© 2026 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore TC&C srl - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Editore TC&C srl - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Tuttonapoli.net per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com