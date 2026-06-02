Ufficiale Croazia-Belgio, formazioni ufficiali: De Bruyne dal 1', panchina per Lukaku

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Nella formazione del Belgio titolari De Bruyne, Saelemaekers e De Ketelaere, mentre Lukaku e De Winter partono dalla panchina.

Croazia e Belgio si sfidano alle 18 in test amichevole in vista dei Mondiali. Sono tanti i volti noti della Serie A in campo, tra cui due giocatori del Napoli. Nella Croazia ci sono dal primo minuto Modric, Sucic e Baturina, con Moro, Pasalic, Pongracic e Vlasic in panchina. Nel Belgio ci cono De Bruyne, Saelemaekers e De Ketelaere, mentre Lukaku e De Winter partono dalla panchina.

CROAZIA (3-4-2-1): Livakovic; Sutalo, Vuskovic, Gvardiol, Stanisic, Modric, Kovacic, Perisic; Sucic, Baturina; Musa. Ct. Dalic.

BELGIO (3-4-2-1): Courtois; Ngoy, Onana, Theate; Saelemaekers, Tielemans, Raskin, De Cuyper; De Bruyne, Doku; De Ketelaere. Ct. Garcia.