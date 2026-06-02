Belgio corsaro in Croazia: gioia Lukaku, entra nel finale e chiude la partita
Allo stadio HNK di Rijeka il Belgio supera la Croazia per 2-0 in un’amichevole internazionale, imponendosi in trasferta al termine di una gara gestita con efficacia dalla squadra allenata da Rudi Garcia. Il vantaggio arriva nel primo tempo, al 38’, quando Tielemans finalizza una manovra ben costruita su assist di De Cuyper. La nazionale belga mantiene poi il controllo del match fino alla ripresa, pur con diverse rotazioni che coinvolgono i protagonisti più attesi: Kevin De Bruyne, schierato titolare, lascia il campo al 67’ per far posto a Meunier, mentre Romelu Lukaku, inizialmente tenuto a riposo, entra al 73’ subentrando a De Ketelaere.
Lukaku chiude i conti nel recupero
Nel finale di gara arriva anche la firma di Romelu Lukaku, che completa il successo del Belgio. Il centravanti del Napoli trova il gol del raddoppio in pieno recupero, al 96’, capitalizzando un assist di Vanaken e fissando definitivamente il punteggio sul 2-0.
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