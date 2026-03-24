Infortunio Politano, fastidio al polpaccio: scelto il sostituto in caso di forfait

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L’unico vero dubbio riguarda il centrocampo, in particolare l’ala destra, stando a quanto riferisce Sport Mediaset. Politano non è al meglio

L’ultimo allenamento dell'Italia a Coverciano prima della partenza per Bergamo ha fornito a Gennaro Gattuso indicazioni importanti in vista dei playoff contro l’Irlanda del Nord. A meno di 48 ore dalla sfida, iniziano a delinearsi le scelte del commissario tecnico. Le condizioni dei giocatori sono in gran parte rassicuranti: Calafiori, Tonali e Mancini hanno completato l’intero allenamento con il gruppo e saranno quindi disponibili per partire titolari. Segnali positivi arrivano anche da Alessandro Bastoni: il difensore ha svolto lavoro con il gruppo e partecipato alla partitella a campo ridotto, senza forzare, ma con buone possibilità di scendere in campo giovedì.

Dubbio corsia destra e reparto offensivo

L’unico vero dubbio riguarda il centrocampo, in particolare l’ala destra, stando a quanto riferisce Sport Mediaset. Politano non è al meglio, ha accusato un fastidio al polpaccio sinistro e svolto un lavoro ridotto. Nel caso non dovesse recuperare, il suo sostituto sarà probabilmente Marco Palestra, pronto a esordire in Nazionale e favorito su Cambiaso. In attacco, Scamacca ha proseguito il recupero a parte, mentre Gattuso potrà contare sulla coppia titolare Kean-Retegui con Pio Esposito e Raspadori pronti a subentrare.

Italia, la probabile formazione di Gattuso (3-5-2): Donnarumma; Mancini, Bastoni (Buongiorno), Calafiori; Politano (Palestra), Barella, Locatelli, Tonali, Dimarco; Kean, Retegui.