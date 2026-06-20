McTominay lotta, ma la Scozia si arrende al Marocco

McTominay lotta, ma la Scozia si arrende al MaroccoTuttoNapoli.net
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Oggi alle 11:30Mondiali
di Daniele Rodia
Scott McTominay stecca con la sua Scozia alla seconda nel mondiale con Marocco, Brasile ed Haiti. La qualificazione si complica

Doveva essere l’uomo della svolta e nel finale Scott McTominay ha provato a caricarsi la Scozia sulle spalle, ma non è bastato. La squadra di Steve Clarke è stata battuta 1-0 dal Marocco dopo la rete lampo di Ismael Saibari dopo appena 71 secondi, un colpo che ha indirizzato una partita complicata per gli scozzesi.

Il centrocampista del Napoli è cresciuto nella ripresa, alzando il proprio raggio d’azione e diventando il riferimento offensivo della Scozia. L’episodio più discusso è arrivato nel finale quando McTominay è caduto in area dopo il contatto con il marocchino Neil El Aynaoui: l’arbitro ha lasciato correre e il VAR non è intervenuto, scatenando le proteste scozzesi e un acceso dibattito tra gli osservatori. 

Pochi minuti dopo il numero 4 scozzese ha avuto un’altra opportunità per pareggiare, senza però riuscire a superare la difesa marocchina. Una prova di carattere, ma non sufficiente per evitare una sconfitta che lascia alla Scozia l’obbligo di fare risultato nell’ultima sfida del girone contro il Brasile.