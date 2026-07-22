Mondiale 2026, la FIFA svela il Dream XI dei tifosi: fuori Unai Simon, ci sono solo 3 spagnoli

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Pubblicato il Dream XI FIFA votato dai tifosi: sorprendono esclusioni e scelte.

La FIFA ha pubblicato sui propri canali social il Dream XI del Mondiale 2026, la formazione ideale votata dai tifosi al termine della competizione. Un undici destinato a far discutere, soprattutto per alcune esclusioni eccellenti. Nonostante la vittoria della Spagna, campione del mondo, nella squadra ideale trovano spazio soltanto tre calciatori della Roja, lo stesso numero della Francia, quarta classificata. La scelta che ha sorpreso maggiormente riguarda la porta: al posto di Unai Simon, autore di un torneo straordinario con una sola rete subita in tutta la manifestazione, è stato premiato Vozinha, il quarantenne portiere di Capo Verde diventato uno dei simboli del torneo grazie alle sue parate spettacolari e alla grande popolarità conquistata sui social.

Fuori tutti i blaugrana, in attacco Messi, Haaland e Mbappé

A fare rumore è anche l'assenza totale di giocatori del Barcellona, pur essendo il club più rappresentato nella Spagna campione del mondo con ben otto convocati. Restano fuori nomi come Pau Cubarsì, premiato come miglior giovane del torneo, e Ferran Torres, decisivo con il gol nei supplementari della finale contro l'Argentina. A rappresentare la Roja sono soltanto Pedro Porro, Marc Cucurella e Rodri, eletto miglior giocatore della competizione. Completano la formazione Lisandro Martinez e Dayot Upamecano al centro della difesa, Michael Olise e Jude Bellingham in mediana, mentre il tridente offensivo è composto da Lionel Messi, Erling Braut Haaland e Kylian Mbappé, capocannoniere e miglior marcatore nella storia della Coppa del Mondo.

FIFA Dream XI (4-3-3):

Vozinha; Pedro Porro, Lisandro Martinez, Dayot Upamecano, Marc Cucurella; Michael Olise, Rodri, Jude Bellingham; Lionel Messi, Erling Braut Haaland, Kylian Mbappé.