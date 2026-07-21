Argentina, scoppia il caso Lautaro: un filmato con Messi nello spogliatoio alimenta il giallo

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Messi, Lautaro e il presunto litigio nello spogliatoio prima della finale mondiale.

Un video diventato virale sui social ha alimentato nuove indiscrezioni sul clima vissuto dall'Argentina prima della finale mondiale contro la Spagna. Nel filmato si vede Lionel Messi rivolgersi ai compagni con un invito a "dimenticare tutto ciò che è successo prima" del calcio d'inizio, frase che ha dato origine a numerose interpretazioni. Secondo alcune ricostruzioni circolate online, il riferimento sarebbe a un presunto episodio avvenuto nello spogliatoio, ma al momento non esistono conferme ufficiali da parte della federazione argentina o dei diretti interessati.

Il presunto scontro con Scaloni e il futuro di Lautaro

Le indiscrezioni sostengono che il protagonista dell'episodio sarebbe stato Lautaro Martínez, rimasto deluso dall'esclusione dall'undici titolare nonostante le aspettative maturate dopo la semifinale contro l'Inghilterra. Sempre secondo queste voci, l'attaccante avrebbe avuto un acceso confronto con il commissario tecnico Lionel Scaloni e con Messi, al quale sarebbe seguito anche un faccia a faccia con Lisandro Martínez. Il mancato impiego di Lautaro Martinez durante la finale e il suo rientro immediato in Italia dopo la partita hanno ulteriormente alimentato le speculazioni. Si tratta, tuttavia, di ricostruzioni non confermate ufficialmente, che al momento restano indiscrezioni diffuse sui social e da alcune fonti giornalistiche.