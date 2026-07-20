Ufficiale Finale infuocato nella finale dei Mondiali: la Fifa apre un'indagine disciplinare su Paredes

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La FIFA ha avviato un'indagine disciplinare formale in merito agli incidenti in campo verificatisi al termine della finale dei Mondiali 2026 tra Spagna e Argentina. Secondo quanto riferito da fonti giornalistiche internazionali, l'organismo di governo del calcio mondiale esaminerà dettagliatamente sia i rapporti ufficiali compilati dagli arbitri sia le immagini televisive dell'incontro prima di stabilire eventuali sanzioni a carico dei tesserati.

Cosa sarà esaminato

L'attenzione degli ispettori federali si concentrerà in particolare su alcuni episodi specifici avvenuti fra il fischio finale ed i festeggiamenti successivi al fischio finale. Tra questi c'è l'espulsione comminata a Leandro Paredes, sanzionato per condotta violenta a causa del coinvolgimento in una rissa con i calciatori spagnoli, su tutti Gavi. Saranno inoltre valutati il pugno sferrato da Nahuel Molina ai danni del centrocampista Rodri e il comportamento dell'assistente tecnico della nazionale sudamericana, Roberto Ayala, accusato di aver spintonato l'attaccante Dani Olmo nelle fasi più concitate dello scontro.

Sotto osservazione anche la delegazione argentina

Parallelamente ai singoli contatti fisici, i commissari esamineranno l'atteggiamento complessivo tenuto dalla delegazione argentina nel corso della cerimonia ufficiale di premiazione. Diversi componenti della squadra hanno infatti voltato le spalle al palco nel momento in cui la nazionale spagnola sollevava il trofeo. La FIFA non ha ancora comunicato alcuna decisione definitiva e attenderà il completamento dell'intero iter procedurale prima di emanare le risoluzioni ufficiali, previste nel giro di alcune settimane.