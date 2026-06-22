Mondiali, l'Argentina vola nel segno di Messi: doppietta per il 2-0 all'Austria

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Mondiali 2026, Argentina-Austria 2-0: ancora decisivo Lionel Messi con una doppietta. La nazionale di Scaloni vola a punteggio pieno nel girone

L'Argentina di Lionel Scaloni batte anche l'Austria e vola a punteggio pieno nel Gruppo J: sono sei punti in due partite dopo la vittoria all'esordio contro l'Algeria. A trascinare con una tripletta era stato Lionel Messi, che anche oggi risulta ancora decisivo con una doppietta per il 2-0 finale: prima il rigore sbagliato, poi la rete nel primo tempo sul cross basso di Medina e infine la ciliegina sulla torta al 95esimo con il tap-in a porta semivuota.

Messi diventa il miglior marcatore nella storia dei Mondiali: staccato Klose

Lionel Messi entra nella storia prendendosi un altro primato nella sua incredibile ed inimitabile carriera: grazie alla doppietta siglata contro l'Austria, diventa il miglior marcatore di sempre ai Mondiali. Con 18 reti segnate, la leggenda argentina supera e stacca Miroslav Klose che con 16 gol era il top-scorer prima di questa edizione del campionato del mondo: la "Pulga" lo aveva raggiunto grazie alla tripletta all'Algeria, ed oggi ha firmato il sorpasso.