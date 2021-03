AUDIO - Del Genio in radiocronaca: "Visto il 4-2-3-1? Conta la qualità, è questo il DNA della squadra"

Al termine di Napoli-Benevento, il giornalista Paolo Del Genio ha commentato ai microfoni di Radio Kiss Kiss la vittoria degli azzurri nel derby campano: "Quando ci sono Mertens e Ghoulam siamo migliori dal punto di vista della qualità tecnica, si alza il livello qualitativo complessivo e diventiamo un'ottima squadra. Sento dire da molti meglio giocare col 4-3-3, stupidaggini, col Benevento abbiamo fatto l'ennesima buona partita col 4-2-3-1, ma non è neanche quello il vero problema. Il DNA di questa squadra è cercare il gioco attraverso la qualità tecnica dei suoi giocatori, che è notevole. Abbiamo una capacità di fraseggiare anche in verticale molto importante, quindi dobbiamo giocare questo calcio qui, ne beneficiamo anche nella fase difensiva.

E' stata una partita dove mi è piaciuto tutto, l'unica nota stonata è l'incredibile amnesia di Koulibaly. Non lo so che gli passa per la testa a questo ragazzo, al quale vogliamo tanto bene ma che non chiamerò mai fuoriclasse per questi limiti che si sta portando dietro per tutta la carriera. E' un grande calciatore che, se avesse avuto sempre la capacità di restare lucidissimo e concentratissimo, sarebbe forse stato uno dei migliori difensori del mondo. Però la concentrazione e la lucidità non vanno di pari passo con le sue doti tecniche e atletiche, che sono invece da fuoriclasse".