AUDIO - Gianni Di Marzio consiglia: "Vi presento i nuovi Zielinski e Mertens"

A TMW Radio, durante Maracanà, mister Gianni Di Marzio ha parlato di alcuni talenti in giro per il mondo: "Prospetti? Sono tutti dei 2001 che ho visto in azione nei mondiali giovanili. Comincio con il portoghese Tomas Tavares dell'Alaves, esterno destro basso, davvero molto bravo. Ha un grande fisico, può giocare su entrambe le fasce. E poi è cresciuto nel Benfica, in un vivaio di prestigio. E' un giocatore molto tecnico, lo educherei a fare il centrale difensivo. Poi c'è il georgiano Khvicha Kvaratskhelia (Rubin Kazan), ala sinistra. Ha talento e fantasia, è molto forte. E' un po' come Zielinski nel Napoli. Si inserisce bene negli spazi, è un buon tiratore, si sacrifica in difesa. E' stato considerato dalla Fifa tra i migliori 50 talenti d'Europa. Ottimo anche l'argentino Pedro De La Vega (A.Lanus) esterno alto a sinistra che se ti punta fa male. Ha grandi margini di miglioramento, assomiglia a Mertens. Bravissimo anche Bryan Gil (Eibar), che è un esterno alto a sinistra. E' bravo di testa e copre bene anche la fascia. Infine c'è Marcos Paulo (Fluminense), centravanti-ala che mi ha impressionato più di tutti. Ha passaporto portoghese, molto bravo più come punta. E va in scadenza a giugno 2021. La Fluminense sta facendo di tutto per rinnovare, ma i procuratori lo vogliono mettere sul mercato. So che l'Inter è sulle sue tracce".