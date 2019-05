FOTO - Inglese saluta Parma e torna a Napoli: "Qui mi sono sentito a casa"

La stagione s'è conclusa e per i calciatori che l'hanno vissuta in prestito è tempo di fare le valigie e tornare nel proprio club di appartenenza. E' il caso di Roberto Inglese, autore di una buona annata al Parma, che a luglio sarà convocato per Dimaro, salvo sorprese. Intanto l'attaccante ha dato il suo addio ai tifosi ducali tramite Instagram: "Dieci mesi passati insieme...Grazie per il vostro calore e per avermi fatto sentire a casa. Grazie Parma".