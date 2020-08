FOTO - Maglia Kappa Fiorentina, sponsor Mediacom diventa bianco a differenza di Lete

Svelate pochi minuti fa le nuove maglie Kappa della Fiorentina per la prossima stagione. Sono viola con scritte bianche, anche lo sponsor (azienda che ha logo originariamente blu con striscia rossa) si adegua al bianco per rendere piacevoli le maglie griffate Kappa, lo stesso sponsor del Napoli che da quest'anno veste anche i viola. Peccato che per le nuove divise azzurre, invece, la scritta Lete sia in rosso, colore che poco si abbina con gli altri, scatenando così la rivolta social dei tifosi che vi stiamo raccontando da ieri.

