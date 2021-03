FOTO - Nulla di grave per l'infortunio di Ospina: i messaggi del portiere ai media colombiani

Buone notizie per Ospina: è meno grave del previsto l'infortunio che ha rimediato in occasione dell'allenamento di ieri a Castel Volturno. A testimoniarlo è lo stesso portiere azzurro con la trasmissione Ballon Dividivo su ESPN nella quale è stata mostrata la chat col portiere del Napoli che alla domanda del giornalista sulle sue condizioni risponde: “Nulla di grave, pochi giorni e torno a disposizione. Non c’è frattura, è solo una forte distorsione”.

¡Ospina da parte de tranquilidad!



El arquero colombiano le confirmó a #BalónDividido que no hay fractura en su dedo anular y que en unos días volverá a las canchas. pic.twitter.com/WCTUpOJG8c — Balón Dividido (@BD_ESPN) March 30, 2021