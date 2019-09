GRAFICO - Valore rosa, Napoli cresciuto di 60 mln: 2° posto in A dietro una Juve sempre più ricca

Napoli con la seconda rosa per valore di tutta la serie A. Questo il dato evidenziato dal portale specializzato Trasfermarkt, che scrive così dopo la chiusura della sessione estiva: "La Juventus rimane, con distacco, la rosa più preziosa del nostro campionato. Valore cresciuto di altri 120 milioni grazie sopratutto agli arrivi di De Ligt, Rabiot e Ramsey. Dietro troviamo il Napoli con un plus di quasi 60 milioni, mentre l'Inter completa il podio con un totale di 536 milioni. Crescita minore per i nerazzurri che oltre agli acquisti hanno perso vari big, su di tutti Icardi".