TABELLA - La fortuna del Cagliari nei numeri: 1 tiro in porta, 17 totali del Napoli

Tanta la delusione per Ancelotti nel post-partita, che però ha sottolineato la prova positiva della squadra che non è riuscita a concretizzare. I numeri conferma alla fine la lettura del tecnico: 17 tiri in porta del Napoli, 8 in porta, contro 1 del Cagliari. 8 parate a 0 ovviamente per Olsen ed imbarazzanti invece i numeri per possesso, passaggi e superiorità territoriale.