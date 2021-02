VIDEO - Auriemma contro i media: "Ma chi vi sta a sentire? Il tweet del tifoso vale quanto i vostri ragionamenti!"

Raffaele Auriemma, noto giornalista, tramite il suo canale Youtube ha commentato lo 0-0 tra Napoli e Atalanta in Coppa Italia: "E' un Napoli che non riconosco rispetto a quello che abbiamo esaltato a inizio stagione, quando Gattuso poteva disporre di tutti gli elementi e soprattutto i due calciatori, Osimhen e Mertens, su cui si era costruito il progetto. Non ho mai visto un Napoli così in sofferenza com'è successo contro l'Atalanta in Coppa Italia, però è finita 0-0 ed è un ottimo risultato".

A TIFOSI E MASS MEDIA - "Non fate come alcuni mass media che sono straconvinti che se loro dicono che Gattuso va mandato via il presidente De Laurentiis si spaventa e lo manda via. C'è qualche mass media che nella pochezza della propria esistenza, senza essersi reso conto che il mondo è andato avanti, ti dà l'idea di quel soldato lasciato a guardia di quel bidone di benzina e che non si accorge che la guerra è finita. Ma chi vi sta a sentire più? Lo volete capire che nel mondo multimediale il tweet del tifoso vale quanto il tuo ragionamento che tu pensi possa condizionare la gestione del club".