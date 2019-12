VIDEO - Auriemma difende Gattuso: "In una mossa ha cambiato il Napoli, che beffa il ko!"

Sui social si sono sprecati i commenti negativi per il Napoli in questa notte deludente con il Parma. Raffaele Auriemma, invece, vede il bicchiere mezzo pieno e sul suo canale Youtube si appella anche alla sfortuna: "Stavolta la sconfitta è stato davvero una beffa. Questo 1-2 col Parma grida vendetta perché il Napoli scesa in campo nel primo tempo era ancora una squadra scombinata, spaventata, disorientata dell'era-Ancelotti. Ma nella ripresa s'è visto tutt'altro, soprattutto perché Gattuso ha spostato Allan nel ruolo di mezzala classico e Fabian nel ruolo di play-maker. Le cose hanno funzionato meglio, tant'è che il Napoli aveva segnato con Milik".

IL PASSAGGIO AL 4-2-3-1 - "Gattuso ha cambiato passando al 4-2-3-1 con l'ingresso di Mertens per Allan. L'arrembaggio finale del Napoli ha portato solo ad una serie di conclusioni, sventate dalla difesa del Parma, ma a tempo scaduto uno scivolone involontario di Zielinski ha permesso al Parma di andare in vantaggio. E' un momento molto complicato, difficilissimo. Il pubblico ha fischiato, poi applaudito, ed è uscito deluso, ma comprende che questa squadra ha la necessità di essere rimessa a posto, perché purtroppo le macerie che ha trovato Gattuso dovranno essere ricomposte. Già s'è visto un gioco più lineare, una concretezza maggiore. Questo è il Napoli che deve trovare consapevolezza nei propri mezzi".