VIDEO - Milan, incontro con Pioli in piena notte: manca solo la firma

Stefano Pioli è di fatto il nuovo allenatore del Milan. Nel pomeriggio di ieri l'entourage dell'allenatore emiliano ha incontrato Maldini e Boban con cui è stato trovato un accordo per un biennale a 1,5 milioni di euro. Il tecnico è così arrivato a Milano da Parma in serata, per poi incontrare dopo cena la dirigenza rossonera. L'annuncio è atteso per questa mattina, poi via alla nuova avventura col primo allenamento.

