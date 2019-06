VIDEO - Sky celebra compleanno Ancelotti con Ambrosini: "Impossibile non dare tutto con lui"

Carlo Ancelotti compie sessant'anni e gli auguri arrivano da ogni dove. Sky Sport ha voluto celebrare questo traguardo speciale dell'allenatore azzurro con una clip e le parole di Massimo Ambrosini, suo ex calciatore: "Il rapporto che lui crea con gli uomini, non con i calciatori, è qualcosa di speciale. Ma semplicemente perché lui è fatto in quel modo, è una persona leale e sincera, è difficile che quando c'è lui sulla panchina tu vai in campo e non dai tutto".

«Il mio tecnico ideale, lo sanno anche i muri, è Carlo #Ancelotti. Con lui c'è un feeling che va oltre il campo. Mi piace come affronta le situazioni, come ti tratta dopo una vittoria o dopo una sconfitta»

Hernan #Crespo

@MrAncelotti compie 60 anni. Auguri!#SkySport pic.twitter.com/GJga87IjQx — Sky Sport (@SkySport) 10 giugno 2019