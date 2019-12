VIDEO - Ultrà contro per le multe, Caiazza: "Persone multate solo per aver lanciato cori"

"Ci sono persone multate solo per aver lanciate cori, così si distrugge il calcio". Così parla Salvatore Caiazza, giornalista de 'Il Roma', dagli studi di Canale 8 per la trasmissione 'Ne Parliamo il Lunedì'. Si discute delle nuove norme applicate per gli spettatori del San Paolo che stanno generando tante proteste tra gli esponenti del curvo organizzato e non solo. Clicca qui per il video