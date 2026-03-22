Anche oggi Maradona preso d’assalto per le Giornate FAI: migliaia in fila per il tour
TuttoNapoli.net
Grande entusiasmo per lo stadio Maradona in occasione delle Giornate FAI. Come raccontato da Repubblica, migliaia di persone hanno raggiunto Fuorigrotta per visitare l’impianto del Napoli, con lunghe code e attese di ore pur di entrare. Nella prima giornata si sono registrate quasi cinquemila presenze e oggi le visite proseguiranno dalle 9 alle 14.30.
Le parole del sindaco Manfredi
I partecipanti hanno potuto accedere anche a bordo campo, negli spogliatoi e in sala stampa. Il sindaco Gaetano Manfredi: ha spiegato: “Stiamo lavorando per rendere queste visite permanenti per cittadini e turisti”. Grande emozione tra i tifosi, molti dei quali hanno definito il tour un’esperienza indimenticabile.
Pubblicità
Napoli città
Copertina Da 0 a 10: l'incredibile apertura di Conte, il pazzesco dato di McTominay, il mistero Lukaku e il salmone Buongiorno di Arturo Minervini
Le più lette
Prossima partita
06 apr 2026 20:45
Serie A Enilive 2025-2026
Serie A Enilive 2025-2026
in onda su DAZN
|VS
|Napoli
|Milan
In primo piano
Antonio NotoLiveConte in conferenza: "Roba straordinaria in 7 mesi! Finalmente un clean sheet! Sul doppio play..."
Pierpaolo MatroneRinnovo Spinazzola, Sky: vuole restare, ma c'è la Juventus! Ecco le due offerte sul piatto
Arturo MinerviniDa 0 a 10: la mossa del terrorizzato Marotta, l'annuncio scioccante di Conte e gli sfigati che non 'sentono' De Bruyne
© 2026 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Tuttonapoli.net per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com