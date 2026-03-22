Anche oggi Maradona preso d’assalto per le Giornate FAI: migliaia in fila per il tour

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Grande entusiasmo per lo stadio Maradona in occasione delle Giornate FAI. Come raccontato da Repubblica, migliaia di persone hanno raggiunto Fuorigrotta per visitare l’impianto del Napoli, con lunghe code e attese di ore pur di entrare. Nella prima giornata si sono registrate quasi cinquemila presenze e oggi le visite proseguiranno dalle 9 alle 14.30.

Le parole del sindaco Manfredi

I partecipanti hanno potuto accedere anche a bordo campo, negli spogliatoi e in sala stampa. Il sindaco Gaetano Manfredi: ha spiegato: “Stiamo lavorando per rendere queste visite permanenti per cittadini e turisti”. Grande emozione tra i tifosi, molti dei quali hanno definito il tour un’esperienza indimenticabile.