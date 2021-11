AUDIO - Di Marzio: "Napoli straripante nei primi 20'. Gol di Zielinski da far vedere a Coverciano"

Gianni Di Marzio, ex allenatore, ha analizzato ai microfoni di Tmw Radio Inter-Napoli 3-2: “Poteva finire 3-3 per me, i primi 20 minuti il Napoli era straripante. Il primo gol sarebbe da far vedere a Coverciano. Il Napoli ha fatto dei movimenti senza palla bellissimi. L’Inter ha dimostrato di essere in salute e ha azzeccato i cambi, mentre il Napoli no”.