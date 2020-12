Campania, allerta meteo gialla tra Natale e Santo Stefano per tutta la Regione

A partire dalle ore 21 di domani 25 dicembre fino alle 21 del 26 dicembre in Campania ci sarà l'allerta meteo di colore giallo. Su tutta la Regione, come emanato dalla Protezione Civile, si prevedono precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o isolato temporale che in alcuni punti del territorio potrebbero anche essere intensi. Si prevedono inoltre raffiche di vento nei temporali.