Campania, De Luca: "Un appello, continuate a mettere la mascherina!"

"Voglio fare un appello ai nostri concittadini affinché ci sia molto più rigore nell’uso della mascherina. Siamo stati l’unica Regione d’Italia nella quale è rimasto sempre obbligatorio l’uso sulla base delle nostre ordinanze". Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca nella sua consueta informativa del venerdì pomeriggio: "Non vorrei che, dall’essere stati i primi in termini di prudenza, diventassimo gli ultimi perché continuo a rilevare troppa rilassatezza nell’uso quotidiano della mascherina e pochi controlli.

Faccio ancora una volta appello alle forze dell’ordine, alle polizie municipali perché si organizzino per fare i controlli, anche a campione, e mettere in piedi un’attività di dissuasione da comportamenti sbagliati. Sarebbe davvero paradossale che essendo stati l’unica Regione a rendere obbligatorio l’uso della mascherina anche ad agosto, oggi diventassimo i più rilassati da questo punto di vista. Non va bene. Indossare la mascherina è un piccolo gesto di responsabilità che ha però una grande utilità dal punto di vista del contrasto al contagio".