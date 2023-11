Campi Flegrei, Musumeci: “Ci prepariamo a eventualità di passare a livello di allerta superiore”

Si va verso un innalzamento dell'allerta per i Campi Flegrei.

TuttoNapoli.net

Si va verso un innalzamento dell'allerta per i Campi Flegrei. Ad annunciarlo è stato Nello Musumeci, ministro per la Protezione Civile e le Politiche del Mare, nel corso dell'audizione alla Commissione Ambiente della Camera: "La Commissione Grandi rischi che si è riunita il 27 ed il 28 ottobre ha ritenuto che il quadro complessivo faccia comunque emergere la reale possibilità che i processi in atto possano evolvere ulteriormente.

La commissione pertanto ha ritenuto opportuno che si intensifichino sia le attività di monitoraggio che quelle di prevenzione, che si intensifichino le esercitazioni e che si preparino alla eventuale necessità di passare rapidamente verso un livello di allerta superiore”.