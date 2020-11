Code al supermercato per il lockdown? Ministro Bellanova tranquillizza: "Evitate, ci sarà cibo"

"E' necessario evitare assembramenti". Parte da questo presupposto l'intervento di Teresa Bellanova, ministro per le Politiche agricole dell'Agricoltura. "Sto ricevendo notizie di code nei negozi per timore di un nuovo lockdown, ma non ci sono problemi negli approvvigionamenti di cibo. La nostra filiera è assolutamente in grado di garantire cibo a tutto il Paese", riporta La Repubblica.