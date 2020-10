Coronavirus, impennata contagi sospende interventi e ricoveri non urgenti: l'ASL di Napoli dice stop

L'impennata dei contagi da Covid-19 avuti in Campania negli ultimi giorni ha portato l'ASL Napoli 1 a sospendere i ricoveri programmati, sia medici che chirurgici, dalla mezzanotte di oggi. L'unica eccezione verrà fatta per i ricoveri d'urgenza e quelli per pazienti oncologici e oncoematologici medici e chirurgici. Questo per valutare l'amplimento di posti letto dedicati ai positivi al coronavirus.