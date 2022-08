Maltempo, situazione critica in Irpinia e a Caserta: strade trasformate in fiumi di fango

Forti temporali si sono abbattuti sulla Campania nel pomeriggio.

Forti temporali si sono abbattuti sulla Campania nel pomeriggio. Critica la situazione a Monteforte Irpino, comune in provincia di Avellino, dove le violente precipitazioni cominciate poco dopo le 16.30 stanno mettendo in ginocchio le zone alte del comune mentre un fiume d'acqua e fango ha invaso alcune strade cittadine trascinando alcune auto. Altra criticità anche a Caserta, dove una bomba d'acqua ha provocato la caduta di alberi e transenne divelte e trasformato le strade in torrenti.