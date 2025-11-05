Napoli-Eintracht, 5 parcheggiatori abusivi denunciati: erano già recidivi

Come riferito dall'agenzia di stampa Ansa, cinque parcheggiatori abusivi sono stati denunciati dai carabinieri di Napoli-Bagnoli che durante la partita di Champions League i carabinieri hanno effettuato un servizio a largo raggio nella zona dello stadio Diego Armando Maradona. Si tratta di 5 persone risultate recidive nel ultimo biennio. Durante i controlli sono stati denunciate anche altre 3 persone: un 59enne che ha violato il provvedimento di divieto di ritorno nel comune di Napoli e due - un 60ennne e un 40enne - che erano sottoposti a Dacur.