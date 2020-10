Napoli violenta? No, tutta l'Italia: a Torino 10 arresti e a Milano 28 in questura per atti vandalici

Nella serata di ieri, 26 ottobre, sono scoppiati disordini nel capoluogo piemontese contro le restrizioni decise da governo e Regione per contenere l'epidemia di coronavirus. Tra gli arrestati, una decina, anche persone accusate di furto aggravato ai danni dei negozi Gucci e Louis Vitton.

Sono 28, invece, le persone che sono state accompagnate in questura a Milano in seguito degli incidenti di ieri sera durante una manifestazione non autorizzata contro i provvedimenti per il contenimento del coronavirus. Lo riporta Sky Tg 24.