Paura al centro commerciale Campania: crollata parte di una controsoffittatura

Attimi di paura attraversati oggi all'interno del centro commerciale Campania per il crollo di una parte della controsoffittatura

Attimi di paura attraversati oggi all'interno del centro commerciale Campania di Marcianise. In serata intorno alle ore 22.00 è crollata parte di una controsoffittatura situata nei pressi della piazza ristorazione. L'accaduto ha richiesto l'intervento dei vigili del fuoco, allertati dai presenti dopo i primi momenti di panico e sgomento. Ora gli addetti stanno facendo evacuare la zona per metterla in sicurezza. Non è ancora chiaro il bilancio ma non dovrebbero esserci stati feriti.