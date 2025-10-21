Regione Campania, annunciata l'allerta meteo dalle 13 di oggi: i dettagli

L'annuncio arriva dai profili social della Regione Campania che spiega come le zone interessate siano tutta la Campania ad esclusione di Alta Irpinia, Sannio e Tanagro

Regione Campania, annunciata l'allerta meteo dalle 13 di oggi: i dettagli. L'annuncio arriva dai profili social della Regione Campania che spiega come le zone interessate siano tutta la Campania ad esclusione di Alta Irpinia, Sannio e Tanagro. "Sono possibili temporali improvvisi e intensi a scala locale anche se di breve durata. Si potranno verificare anche fulmini, grandine, raffiche di vento. Rischio idrogeologico: attenzione ad allagamenti, esondazioni, caduta massi, frane e fenomeni simili.

Agli enti locali si raccomanda di attivare i Centri Operativi Comunali e di attivare tutte le misure per mitigare e contrastare il rischio connesso allo scenario meteo. Prestare attenzione alla corretta tenuta del verde pubblico e delle strutture esposte alle sollecitazioni dei venti. L’allerta termina alle 23.59 di oggi, salvo proroghe".