Video Restyling Maradona, atleti protestano per rimozione pista: “Non andiamo via, è casa nostra!"

vedi letture

A parlare è Francesco Gabriele, presidente del Polo Sportivo del Meridione, che rappresenta le realtà presenti all’interno dello stadio.

Il progetto di ristrutturazione dello stadio Maradona continua a far discutere. I lavori previsti per l’impianto di Fuorigrotta, candidati anche in vista degli Europei 2032, preoccupano le associazioni sportive che utilizzano palestre e pista d’atletica e che ora chiedono di essere coinvolte nelle decisioni sul futuro della struttura.

Parole alle associazioni sportive

A parlare è Francesco Gabriele, presidente del Polo Sportivo del Meridione, che rappresenta le realtà presenti all’interno dello stadio: “Le palestre e la pista di atletica non si toccano. Noi rappresentiamo tutte le associazioni dello stadio e abbiamo avviato una petizione per chiedere alle istituzioni e al Napoli di poter partecipare alle scelte. È casa nostra e non vogliamo andare via. E non andremo via”.

Le idee del Comune per il restyling del Maradona

Il piano del Comune prevede lavori per circa 200 milioni di euro, con rifacimento delle tribune, riapertura del terzo anello e aumento della capienza fino a 70mila spettatori, interventi necessari per la candidatura di Napoli tra le città ospitanti di Euro 2032. Resta però il nodo del rapporto con il club: De Laurentiis ha più volte ipotizzato uno stadio nuovo, mentre l’Uefa valuta anche alternative come Salerno.