Club Napoli Cons. Regionale, cons. Simeone presenta la proposta: "Vogliamo creare spazio aperto"

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Nasce il Club Napoli del Consiglio Regionale per inclusione e comunità.

Questa mattina è stata presentata all’Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale della Campania la proposta per la costituzione del “Club Napoli del Consiglio Regionale della Campania”. L’iniziativa è stata presentata dal Consigliere regionale della Campania e Consigliere comunale della Città di Napoli, Nino Simeone, Capogruppo del Gruppo consiliare “Fico Presidente”. La proposta è rivolta ai Consiglieri regionali, ai dipendenti e ai collaboratori dell’Ente e ha l’obiettivo di promuovere occasioni strutturate di aggregazione e partecipazione attraverso attività culturali, sociali e solidali ispirate ai valori universali dello sport. Il progetto punta a rafforzare inclusione, condivisione e senso di comunità all’interno dell’istituzione regionale, valorizzando lo sport come strumento di coesione sociale e promozione del territorio. Il riferimento identitario alla passione sportiva dei napoletani richiama naturalmente la storia e il seguito della SSC Napoli, simbolo della città e della sua comunità.

Il “Club Napoli del Consiglio Regionale della Campania” si configura come un’associazione priva di finalità di lucro e senza alcuna connotazione politica, aperta alla partecipazione dei soci, con l’intento di organizzare eventi, incontri e iniziative culturali e sociali. La proposta è accompagnata da una bozza di statuto che sarà oggetto di confronto e condivisione con i soci promotori e con il CRAL del Consiglio Regionale, in un percorso partecipato finalizzato a definire nel dettaglio finalità, attività e modalità organizzative. “Questa proposta nasce dal desiderio di rafforzare il senso di appartenenza e di comunità all’interno del Consiglio Regionale, valorizzando la passione sportiva che unisce profondamente il nostro territorio. Lo sport, e in particolare la storia del Napoli, rappresenta un linguaggio universale capace di abbattere distanze e favorire relazioni positive. Con questo progetto vogliamo creare uno spazio sano, aperto e partecipato, in cui istituzioni e persone possano incontrarsi anche fuori dai ruoli, nel segno della condivisione e dei valori sociali.” A dirlo è il Consigliere regionale e capogruppo del gruppo Consiliare “Fico Presidente” Gaetano Simeone